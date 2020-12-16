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22:24 16.12.2020

Местным бюджетам необходимо ежегодное дополнительное финансирование касательно приобретения школьных автобусов

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Местным бюджетам необходимо ежегодное дополнительное финансирование касательно приобретения школьных автобусов

Бюджеты органов местного самоуправления ежегодно нуждаются в дополнительной государственной финансовой поддержке по приобретению школьных автобусов в связи с их высокой стоимостью, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Украины.

"Решение имеет целью обеспечить учреждения общего среднего образования школьными автобусами, в частности - оборудованными местами для детей с особыми образовательными потребностями, для перевозки детей и педагогов, проживающих в сельской местности. Подвоз в учреждения общего среднего образования призвано обеспечить равный доступ к качественному образованию детей в различных регионах и населенных пунктах Украины", - заявил министр МОН Сергей Шкарлет.

В пресс-службе МОН отметили, что деньги на приобретение автобусов направлены, в частности, за счет распределения 161,9 млн грн резерва образовательной субвенции и перераспределения остатков по отдельным бюджетным программам министерства в сумме 328,1 млн грн.

Отмечается, что использование субвенции осуществляется на основе софинансирования за счет средств местных бюджетов не менее 30% - для учреждений, финансируемых из областных бюджетов и бюджетов городских территориальных общин, численность населения которых на 1 января 2020г. составила более 40 тыс. человек.

Также не менее 10% - для учреждений, финансируемых из бюджетов городских территориальных общин, численность населения которых на 1 января 2020г. составляла менее 40 тыс. человек, поселковых территориальных общин, сельских территориальных общин;

В том числе, не менее 5% - для учреждений, расположенных в селах (поселках), имеющих статус горных населенных пунктов, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.

В министерстве подчеркнули, что школьные автобусы закупят за счет субвенции для коммунальных учреждений общего среднего образования в следующей очередности:

- опорные учреждения общего среднего образования с количеством соискателей образования (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек, будут созданы в течение 2021 г.

- другие опорные учреждения общего среднего образования с количеством соискателей образования (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек.

- учреждения общего среднего образования с количеством учеников 100 и больше, которые оптимизированы/объединены/реорганизованы или будут таковыми в течение 2021г. и имеют соискателей образования.

Также в Минобразования отметили, что правительство направило местным бюджетам 490 млн грн на приобретение школьных автобусов на условиях софинансирования в 2021 году. 

Теги: #минобразования #автобусы #украина #школьные
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