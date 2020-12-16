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19:06 16.12.2020

Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

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Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

Уполномоченный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов не появился на заседании ТКГ, которое состоялось в среду, 16 декабря.

"Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели уполномоченного представителя президента РФ в Трехсторонний контактной группе господина Бориса Грызлова", - сообщает украинская делегация в ТКГ в соцсети Facebook.

 

Теги: #рф #ткг
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