Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

Уполномоченный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов не появился на заседании ТКГ, которое состоялось в среду, 16 декабря.

"Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели уполномоченного представителя президента РФ в Трехсторонний контактной группе господина Бориса Грызлова", - сообщает украинская делегация в ТКГ в соцсети Facebook.