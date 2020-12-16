С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 5% населения

С 28 сентября по 13 декабря гриппом и ОРВИ в Украине переболело 4,9% населения, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, за неделю, с 7 по 13 декабря, заболели 183,375 тыс. человек, из них 40,6% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 482,6 на 100 тыс. населения, что на уровне эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

За неделю против гриппа вакцинировано 14,78 тыс. человек, а с начала эпидсезона – 150,615 тыс. человек.