ЕС представил новую Стратегию кибербезопасности

Европейский Союз представил в среду свою новую Стратегию кибербезопасности, которая предусматривает повышение устойчивости жизненно важных инфраструктур, противодействие кибератакам извне, в том числе путем санкций.

"Угроза реальна, она постоянно проявляется и становится с каждым днем все серьезнее", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя новую стратегию на пресс-конференции вместе с членами Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом и Тьерри Бретоном.

"По данным за прошлый год, - продолжил Боррель, - отмечено 450 инцидентов, затронувших важнейшие инфраструктуры ЕС, включая финансовый и энергетический секторы. С приходом пандемии угроза усилилась. На прошлой неделе кибератаке подверглось Европейское агентство лекарственных препаратов (ЕМА)".

Он напомнил, что у ЕС уже есть режим "киберсанкций", который в этом году применен в июле и октябре в отношении восьми физических и четырех юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи. Этот режим, по его словам, позволяет воздействовать на нарушителей кибербезопасности, независимо от национальности и места расположения.

Для повышения действенности санкционного режима и во избежание возможных вето со стороны отдельных членов Евросоюза Совету ЕС предложено принимать решения о санкциях квалифицированным большинством.

"Это возможно, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это усилит нашу способность реагирования. Потому что консенсус, как свидетельствует практика, затрудняет действия... Мы будем применять тот же режим санкций, но перейдем на голосование квалифицированным большинством, если государства-члены согласятся с этим".

С точки зрения внешнего измерения новой стратегии, Боррель назвал 20 конкретных предложений в пяти областях внешней политики союза. Кроме уже упомянутого усиления режима санкций, предложено укреплять потенциал противодействия "злонамеренному поведению третьих стран в киберпространстве", в том числе созданием рабочей группы киберразведки в составе Разведывательного центра ЕС.

ЕС будет укреплять кооперацию государств-членов в области киберобороны, включая создание общих структур энергетической и военной кибербезопасности в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). Он будет вести дипломатическую работу и расширять диалоги с третьими странами, международными и региональными организациями (ООН, ОБСЕ, АСЕАН), создаст сеть кибербезопасности в зарубежных представительствах ЕС. Предусмотрена практическая помощь партнерам в укреплении кибербезопасности, в частности, 20 проектов в области борьбы с киберпреступностью на Западных Балканах, в странах Восточного партнерства и Южного соседства ЕС.

Представленные в среду документы в рамках новой Стратегии кибербезопасности расширяют сферу действия нынешних правил на государственное управление, пищевой сектор и фармацевтическое производство. Пока так называемая директива NIS применяется только в таких областях, как здравоохранение, банковское дело, питьевое водоснабжение и энергетическая инфраструктура.