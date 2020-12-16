Более 40% украинцев считают Зеленского разочарованием года, каждый пятый назвал "политиком года"

42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского разочарованием 2020 года, но при этом большинство граждан признали его политиком года, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря.

Так, по данным исследования, политиком 2020 года признан президент Зеленский - его назвали 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%).

Также 10% опрошенных назвали политиком года лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 5% - лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 4% - главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, 3% - председателя Верховной Рады Разумкова, 3% - лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 2% - мэра Киева Виталия Кличко, 2% - премьер-министра Украины (2016-2019) Владимира Гройсмана, 1% - лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 1% - блогера Анатолия Шария. Однако 36,5% не смогли выделить ни одного политика.

В то же время, согласно исследованию, 42% украинцев назвали Зеленского разочарование 2020 года. 10% разочарованием года считают Порошенко, по 2% - Медведчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля, Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего премьер-минситра Алексея Гончарука, 1% - экс-лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Также о разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

В целом главным политическим событием 2020 года в Украине ее граждане считают местные выборы (33% респондентов), причем большинство тех, кто назвал это событие (54%), считают его положительным, 11% - отрицательным.

23% назвали главным событием эпидемию COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия (карантин, локдаун). Так, 95% респондентов трактуют это событие как отрицательное. Еще 4,5% опрошенных вспомнили решения Конституционного суда об отмене антикоррупционных законов, 3% - принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, 3% - перемирие на Донбассе, 2% - экономический кризис и снижение уровня жизни населения, 2% - повышение цен на газ и коммунальных тарифов, 2% - освобождение пленных, 1% - войну на Донбассе. Ни одного события не смогли назвать 20% респондентов.

Кроме того, главными политическими событиями 2020 года в мире были названы выборы в США (29%) и эпидемия COVID-19 (27,5%). Половина (49,5%) тех, кто назвал главным событием выборы в США, считают его положительным, 9% - отрицательным. Также 10% респондентов назвали выборы в Беларуси, 5% - войну в Нагорном Карабахе, 2% - мировой экономический кризис, 1,5% - создание вакцины от COVID-19. Ни одного события не смогли назвать 18%.

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".