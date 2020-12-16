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13:15 16.12.2020

Локдаун в ФРГ может продлиться до Пасхи

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Локдаун в ФРГ может продлиться до Пасхи

Локдаун в ФРГ может продлиться до Пасхи, считает глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери.

"Нам нужно будет рассчитывать на то, что придется жить с различными ограничительными мерами минимум до Пасхи (в 2021 году католическая Пасха выпадает на 4 апреля)", - сказал он медиагруппе Funke.

По его словам, даже если вакцинация начнется раньше, чем ожидалось, "эффект поможет улучшить ситуацию только постепенно".

С 16 декабря в Германии действуют жесткие общественные ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Закрыты все точки розничной торговли за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики, автозаправок, автомобильных и велосипедных мастерских, отделений банков и почты, прачечных и химчисток. Также закрываются парикмахерские и салоны красоты, музеи, спортзалы, бассейны и театры были закрыты и до этого. Рестораны и кафе в настоящее время также закрыты, еду можно продавать только "на вынос".

Помимо этого, закрываются все школы - учеников переводят на дистанционное обучение. Церковные службы разрешены с ограничениями - все должны быть в масках, петь будет запрещено, а минимальная дистанция между прихожанами должна составлять 1,5 метра.

Власти ФРГ рассчитывают, что таким образом удастся подавить развитие пандемии и к концу января снизить число новых заражений до 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю - именно такой показатель называет канцлер Ангела Меркель для того, чтобы у властей появилась возможность снять часть общественных ограничений.

Теги: #локдаун #прогноз #фрг
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