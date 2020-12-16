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12:17 16.12.2020

В Украине сохранится пасмурная погода без осадков

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В Украине сохранится пасмурная погода без осадков

В ближайшие двое суток – 17 и 18 декабря – синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: в поле повышенного атмосферного давления сохранится пасмурная, без существенных осадков и довольно теплая, как для декабря, погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, 17 декабря в Украине без осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. В западных и центральных областях ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла ( ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 1-6° тепла).

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура от 1° мороза до 1° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем была 8,7 в 1937г., самая низкая ночью -25,1 в 1997г.

На 18 декабря синоптики не прогнозируют в Украине осадков. На Правобережье ночью и утром местами туман. В северо-восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 4-6° тепла).

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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