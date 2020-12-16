ГФС разоблачила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты налогов

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС) разоблачили менеджмент сети пиццерий, работающей в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов на сумму 75 млн грн.

"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильной питания под известным международным брендом", - говорится в сообщении ГФС.

По словам вр.и.о. главы ГФС Дмитрия Сосиновича, в рамках спецоперации были осуществлены обыски офисных и складских помещений, по результатам которых обнаружены и изъяты цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.

"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", - говорится в сообщении.