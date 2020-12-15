События

05:59 15.12.2020

КНДР проводит традиционные военные учения, сообщает Южная Корея

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КНДР проводит традиционные военные учения, сообщает Южная Корея

Северная Корея начала проведение зимних военных учений, необычных маневров не зафиксировано, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"По наши данным, Северная Корея начала свои регулярные зимние учения. Разведка Южной Кореи и США в тесной координации внимательно отслеживает соответствующие перемещения", - сообщил представитель Объединенного комитета начальников штаба Ким Юн Нак в ходе брифинга.

Он отметил, что учения только начались и нет признаков того, что Пхеньян предпримет какие-либо провокационные действия.

Также отмечается, что в последние месяцы Северная Корея не предпринимала серьезных военных шагов, хотя и представила новую межконтинентальную баллистическую ракету и баллистическую ракету для подводных лодок вместе с различными военными средствами во время парада 10 октября в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии.

Некоторые южнокорейские эксперты тем не менее предполагают, что КНДР может устроить запуски ракет и другие провокации в период, предшествующий инаугурации Джо Байдена, которая должна состояться 20 января.

Теги: #южкорея #учения #кндр
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