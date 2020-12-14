Республиканцы организовали альтернативное голосование выборщиков в "спорных" штатах - помощник Трампа

Республиканцы проводят в понедельник альтернативное голосование выборщиков в штатах, где, по их мнению, демократ Джо Байден на президентских выборах победил лишь благодаря масштабным нарушениям, заявил старший советник Белого дома Стивен Миллер.

"Прямо сейчас альтернативные группы выборщиков будут голосовать в "спорных" штатах. И мы направим результаты этих голосований в конгресс. Благодаря этому мы сохраним возможность через суды доказывать свою правоту. И если мы в суде выиграем дело, то сможем сертифицировать результаты альтернативного голосования наших выборщиков", - пояснил он в эфире Fox News.

Американские СМИ отмечают, что, судя по этому ходу, республиканцы в ближайшее время не намерены признавать поражение Трампа на выборах и продолжат оспаривать результаты голосования в январе 2021 года.

Миллер указал, что то, кто станет президентом США, становится окончательно известным 20 января - в день инаугурации. "В конституции упоминается только одна дата: это 20 января. Так что у нас более чем достаточно времени на то, чтобы пересмотреть ошибочные результаты этих проведенных с нарушениями выборов. И тогда Дональд Трамп будет провозглашен победителем голосования", - пояснил советник Белого дома.

В настоящее время в США проходит голосование коллегии выборщиков, отобранные в соответствии с утвержденными на данный момент результатами ноябрьских президентских выборов. Ожидается, что эти выборщики провозгласят победителем выборов Байдена.

Следующий важный этап в борьбе за пост президента США наступит 6 января, когда результаты голосования выборщиков поступят на утверждение в Конгресс.

Трамп и его соратники не признают победу Байдена и считают, что минимум в шести штатах были допущены серьезные нарушения на избирательных участниках, и именно благодаря этому в них победил Байден.