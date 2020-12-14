Госпитализация с COVID-19 резко подскочила, несмотря на падение числа новых больных

Усредненное за неделю число ежедневно госпитализируемых с COVID-19 украинцев по итогам минувшей недели достигло максимума за все время эпидемии – 2,33 тыс. по сравнению с 1,44 тыс. неделей ранее, свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно им, с начала сентября, когда последний раз фиксировалась стабилизация этого показателя на уровне около 0,4 тыс., он непрерывно рос и к концу ноября достиг 1,67 тыс., после чего за неделю снизился до 1,4 тыс.

Такой рост числа госпитализируемых, по данным Минздрава, происходит на фоне продолжающегося снижения числа новых случаев заболевания COVID-19. После достижения этим показателем, усредненным за неделю, максимума почти в 14 тыс. в конце ноября за две недели он упал до 11,25 тыс. Это соответствует уровню месячной давности, когда ежедневно госпитализировали около 1,4 тыс. человек.

Снижение числа новых заболевших пока также не привело к уменьшению числа умерших от COVID-19: усредненный за неделю этот показатель за последние две недели вырос со 180 до 216 человек, стабилизировавшись лишь в последние дни.