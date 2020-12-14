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18:21 14.12.2020

Google объяснил проблемы работы своих сервисов сбоем системы аутентификации

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Google объяснил проблемы работы своих сервисов сбоем системы аутентификации

Проблемы с работой сервисов Google в ряде стран мира были связаны со сбоем системы аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", - сообщили в Google.

В настоящее время работа всех сервисов восстановлена.

Днем в понедельник пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google. Речь шла о почтовом сервисе Gmail, видеосервисе YouTube, облачном хранилище Google Drive и др. По данным DownDetector, проблемы с сервисами Google наблюдались в европейских странах, а также в Японии, Индонезии, Австралии.

В Google также сообщили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Теги: #google
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