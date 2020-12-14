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16:48 14.12.2020

США начали массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19

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США начали массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19

Кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в понедельник в США, сообщают американские СМИ.

В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

Генерал Густав Перна, ответственный за распространение препарата в США, ранее заявил, что за выходные по всей стране в специально оборудованные центры будет доставлено 3 млн доз вакцины.

Накануне с производственного объекта компании Pfizer в городе Каламазу в Мичигане отправились в разные части страны грузовые автомобили с вакцинами.

В видеопослании, размещенном в Twitter в ночь на субботу, американский президент Дональд Трамп сообщил, что первая прививка против COVID-19 - вне рамок клинических испытаний - будет сделана в США в самое ближайшее время.

Он указывал, что губернаторы каждого штата будут определять, кто получит вакцину в первую очередь.

"Мы бы хотели, чтобы первыми стали пожилые люди, работники системы здравоохранения и те, кто находится на передовой (борьбы с коронавирусом). Это позволит быстро и радикально сократить количество летальных исходов и госпитализаций", - сказал Трамп.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование препарата Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации.

Вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, нужно хранить при температуре -70 градусов. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря. Вакцина состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 16,7 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 306 тыс. пациентов скончались, и еще около 9,7 млн человек выздоровели.

Теги: #сша #вакцинация #коронавирус
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