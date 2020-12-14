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14:52 14.12.2020

Директора "Днепровского метрополитена" будут судить из-за служебной халатности на 284 млн грн – Офис генпрокурора

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Директора "Днепровского метрополитена" будут судить из-за служебной халатности на 284 млн грн – Офис генпрокурора

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" за служебную халатность, что повлекла тяжкие последствия, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, в июле 2016 года между КП "Днепровский метрополитен" Днепровского горсовета и акционерным обществом заключен контракт о завершении строительства метрополитена в городе Днепре. Директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать средства независимо от факта выполнения работ", - сказано в сообщении.

Так, в результате таких действий за 2018-2019 гг подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись. Также после подписания чиновником изменений в контракт было безосновательно выделено более 14 млн грн на строительство объекта, необходимости в котором не было.

"Кроме того, в октябре 2019 года бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привела к возникновению чрезвычайной ситуации - частично разрушено здание общежития НТУ "Днепровская политехника", который находится рядом с объектом строительства", - сказано в сообщении.

Теги: #днепр #метро #прокуратура #растраты
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