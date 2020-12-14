В Киеве трое полицейских удерживали в гараже мужчину, вымогая у него $2,5тыс. - ГБР

Следователи теруправления ГБР в Киеве разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность замначальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из УП ГУ Нацполиции в г.Киеве, которые требовали и получили неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию преступной деятельности.

"По предварительной информации, работники полиции удерживали гражданина Украины в пределах гаражного кооператива и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР в понедельник.

11 декабря 2020г работники ГБР задержали правоохранителей "на горячем" во время получения ими неправомерной выгоды в сумме $2500 от гражданина Украины.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

"В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.