События

20:45 12.12.2020

Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

2 мин читать
Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

В Молдове в субботу установлен рекорд по количеству скончавшихся от коронавируса за сутки, свидетельствуют данные, обнародованные в субботу вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Согласно сообщению, за минувшие сутки скончались 26 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. До этого, наибольшее количество скончавшихся от COVID-19 за сутки составляло 22 человека. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2547 человек.

"В субботу было обработано 3 658 тестов, в том числе 3 285 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1 459 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 125 723", - отмечается в сообщении.

Зарегистрированные в субботу 1 459 случаев - меньше, чем в предыдущие три дня, когда было зарегистрировано более, чем по 1 700 новых случаев. Антирекорд по количеству случаев заражения был зарегистрирован 9 декабря - 1766 случаев.

Минздрав также сообщает, что за прошедшие сутки из медицинских учреждений были выписаны 1 262 пациента, вылечившихся от COVID-19. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 107 тыс. 733 человека.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 15 443 человека. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3 829 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 288 находятся в крайне тяжелом состоянии, 62 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 9 026 человек с легкими формами COVID-19, а 31 733 человека находятся под наблюдением семейного врача", - отмечает Минздрав.

На период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещены работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Министерство просвещения Молдовы уже объявило, что с 21 декабря все школы переводятся на дистанционное обучение на одну неделю, после чего уходят на каникулы. До какого числа продлятся каникулы пока неизвестно.

Теги: #молдова #covid_19
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 11.12.2020
Общее число зараженных COVID-19 в Молдове приблизилось к 125 тыс.

Общее число зараженных COVID-19 в Молдове приблизилось к 125 тыс.

17:31 11.12.2020
Труханов из-за коронавируса госпитализирован в инфекционную больницу

Труханов из-за коронавируса госпитализирован в инфекционную больницу

16:44 11.12.2020
Швейцария из-за COVID-19 ограничивает работу магазинов и ресторанов в большинстве районов

Швейцария из-за COVID-19 ограничивает работу магазинов и ресторанов в большинстве районов

13:05 11.12.2020
В ЕС нацелены на одобрение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса до конца года

В ЕС нацелены на одобрение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса до конца года

11:04 11.12.2020
Количество заболевших COVID-19 в статистике могло сократиться из-за уменьшения ПЦР-тестов в конце ноября – KSE

Количество заболевших COVID-19 в статистике могло сократиться из-за уменьшения ПЦР-тестов в конце ноября – KSE

14:21 10.12.2020
Санду официально признана новым президентом Молдавии

Санду официально признана новым президентом Молдавии

13:29 09.12.2020
В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10 - СМИ

В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10 - СМИ

12:18 09.12.2020
Меркель видит необходимость усилить меры по борьбе с COVID-19 в Германии

Меркель видит необходимость усилить меры по борьбе с COVID-19 в Германии

03:22 09.12.2020
Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

20:00 08.12.2020
В Молдове зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В Молдове зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева установила мужчину, совершившего хулиганские действия относительно одного из религиозных символов еврейской общины

Минобороны Азербайджана заявляет о пресечении армянской провокации в Карабахе

НКЦК предупреждает о повышенном уровне киберугроз из-за кибератаки на FireEye и кражи их инструментария

Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" III степени

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

Минобороны Армении заявляет о наступательных действиях азербайджанских военных в Карабахе

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

Зеленский приветствует открытие после реставрации Андреевской церкви: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА