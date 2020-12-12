Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

В Молдове в субботу установлен рекорд по количеству скончавшихся от коронавируса за сутки, свидетельствуют данные, обнародованные в субботу вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Согласно сообщению, за минувшие сутки скончались 26 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. До этого, наибольшее количество скончавшихся от COVID-19 за сутки составляло 22 человека. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2547 человек.

"В субботу было обработано 3 658 тестов, в том числе 3 285 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1 459 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 125 723", - отмечается в сообщении.

Зарегистрированные в субботу 1 459 случаев - меньше, чем в предыдущие три дня, когда было зарегистрировано более, чем по 1 700 новых случаев. Антирекорд по количеству случаев заражения был зарегистрирован 9 декабря - 1766 случаев.

Минздрав также сообщает, что за прошедшие сутки из медицинских учреждений были выписаны 1 262 пациента, вылечившихся от COVID-19. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 107 тыс. 733 человека.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 15 443 человека. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3 829 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 288 находятся в крайне тяжелом состоянии, 62 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 9 026 человек с легкими формами COVID-19, а 31 733 человека находятся под наблюдением семейного врача", - отмечает Минздрав.

На период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещены работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Министерство просвещения Молдовы уже объявило, что с 21 декабря все школы переводятся на дистанционное обучение на одну неделю, после чего уходят на каникулы. До какого числа продлятся каникулы пока неизвестно.