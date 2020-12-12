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12:26 12.12.2020

В Запорожье во время избрания главы облсовета произошли потасовки, в работе сессии объявлен перерыв

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В Запорожье во время избрания главы облсовета произошли потасовки, в работе сессии объявлен перерыв

Голосование новоизбранных депутатов Запорожского областного совета за главу облсовета в субботу ночью завершилось потасовкой и обвинениями в фальсификациях, в работе сессии объявлен перерыв до 15 декабря, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Первая сессия Запорожского областного совета началась в пятницу днем, а завершилась глубокой ночью. Голосование, проведение которого должно было проходить в тайном режиме, стартовало около 1:20 ночи.

На пост главы Запорожского областного совета были выдвинуты две кандидатуры – нынешний глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин - от партии "Слуга народа" , а также генеральный директор ООО "Будсервис" Геннадий Шевченко – от партии "Єднання" Владимира Буряка (Буряк - мэр г.Запорожья).

По словам ряда депутатов Запорожского обсовета, перед голосованием возникла "негласная коалиция, созданная представителями "Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины", которые пытались избрать главой облсовета нынешнего главу Запорожской ОГА Боговина".

В то же время кандидатура Боговина не набрала нужного количества голосов: из 84 депутатов за него проголосовало 40.

Как отметил на своей странице в соцсетях депутат от "Европейской солидарности" Игорь Артюшенко, в Запорожском обсовете произошло "нечестное поражение".

"Да, депутаты в бюллетенях не ставили "плюсики" или "галочки", а свои номера! Больше того, когда они поняли, что нечестно проиграли - кандидат от "Слуг" набрал 40 голосов (необходимый минимум 43) - пытались вынести бюллетени из зала. Но им это не удалось. Бюллетени были возвращены. На призывы депутатов огласить результатов голосования они отказались , а счетная комиссия банально убежала из зала вместе с главой ОГА. В областном совете бывало всякое. Но такого позора еще не было", - написал Артюшенко.

В работе сессии Запорожского областного совета объявлен перерыв до 14:00 15 декабря. Запорожские депутаты обратились в полицию с требованием дать правовую оценку происходящему и возбудить уголовное производство.

Теги: #потасовки #облсовет #запорожье
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