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23:49 11.12.2020

В канун Святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду

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В канун Святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду

В канун праздника Святого Николая (18 декабря) шляпу на главной елке на Софийской площади Киева заменят на звезду, сообщил организатор праздничного городка.

"Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда изменит волшебная шляпа на главной елке", - говорится в сообщении на странице проекта Folk Ukraine в Фейсбук в пятницу.

В комментарии "Суспильному" основатель и директор проекту Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который, в частности, занимается организацией зимних праздников в Киеве сказал, что большинство киевлян хочет видеть на главной елке звезду.

"Общество разделилось. Одни хотят видеть шляпу, одни - звезду. Большинство хочет звезду", - сказал Добруцкий.

По его словам, Folk Ukraine воспринимает Новый год как сказку, и сама такая атмосфера создавалась для детей на главной площади. Художественным советом была утверждена тема "Сказочный лес", поэтому сначала выбрали шляпу вместо звезды.

"Сказочный лес и все те игрушки, которые есть на елке, пень сказочный и герои, - они не вяжутся со звездой. Они больше присущи волшебной шляпе, которая предохраняет всех жителей леса и этой елки. Такова была идея. Но раз большинство хочет звезду - пусть звезда сияет ", - пояснил организатор.

 

Источники:

https://www.facebook.com/FolkUkraine

https://suspilne.media/87518-zirka-zaminit-kapeluh-na-golovnij-alinci-u-kievi-aka-pricina/

Теги: #киев #елка #шляпа
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