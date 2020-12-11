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22:53 11.12.2020

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против президента Беларуси

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Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против президента Беларуси

Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 лиц, пишет в пятницу издание "Тагес-анцайгер".

"Федеральный совет Швейцарии 11 декабря ввел санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции и запрет на въезд будут введены в отношении 15 лиц, в том числе президента Александра Лукашенко. Новые меры вступают в силу с 18.00 11 декабря", - гласит сообщение на официальном сайте Федерального совета.

Активы указанных лиц будут заморожены. Им также будет запрещен въезд в Швейцарию или транзитный проезд через нее.

Помимо Лукашенко, в число лиц, подпадающих под санкции, входят его сын и советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.

Таким образом, Швейцария поддержала решение, которое было принято Европейским Союзом 6 ноября. Решением Совета ЕС в санкционный список были добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлено эмбарго ЕС на поставки в Беларусь оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

В конце ноября Европейский парламент призвал ужесточить меры воздействия на власти Беларуси в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и, в частности, с убийством оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

Европарламент призывает ЕС и государства-члены союза увеличить помощь белорусскому гражданскому обществу, НКО, правозащитникам и независимым журналистам, срочно создать программу стипендий для студентов и ученых, изгнанных из белорусских университетов за продемократическую позицию. Он также призывает государства ЕС упростить процедуру получения виз для лиц, покидающих Беларусь по политическим причинам, и оказывать им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь.

В Беларусь уже несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Теги: #швейцария #санкции #продажа #беларусь
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