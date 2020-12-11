События

15:40 11.12.2020

В травмпункты Киева с травмами из-за гололеда обратились 163 человека

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В травмпункты Киева с травмами из-за гололеда обратились 163 человека

Вследствие гололеда в травмпункты Киева обратились 163 человека, в том числе 13 детей, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на департамент здравоохранения.

В департаменте советуют максимально ограничить передвижение по улицам столицы во время гололеда, а в случае травмирования обязательно обратиться к врачу.

Как сообщалось, в Киеве из-за сложных погодных условий было введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Кроме того, из-за непогоды была приостановлена работа городского фуникулера.

Последствия непогоды ликвидировали коммунальщики КК "Киевавтодора". К настоящему времени, по данным КГГА, очищены все улицы, продолжается постоянная обработка тротуаров, ступенек и остановок общественного транспорта.

Укргидрометцентр предупреждает, что в ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять теплый и влажный воздух с Балкан. Небольшой дождь и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица; лишь ночью в северных, днем - в большинстве южных областей без осадков.

Теги: #киев #гололед #травмирование
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