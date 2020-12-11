Нацполиция получила 30 новых машин-техстанций за 60 млн грн в рамках госпрограммы безопасности движения

Государственное агентство инфраструктурных проектов передало Нацполиции 30 специализированных автомобилей для контроля за соответствием технического состояния транспортных средств в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения.

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры в пятницу, машины-техстанции были созданы на базе автомобиля "Renault Мастер" и могут работать при любых погодных условиях. Их общая стоимость составляет 60 млн грн.

"Новые специальные машины для Нацполиции, переданные в рамках Государственной программы безопасности движения, будут проверять техническое состояние транспортных средств на автодорогах Украины: измерять уровень задымленности, повороты фур, ослепленность фар и вообще может ли автомобиль двигаться дальше. Проверки будут касаться не только грузовиков, но и легковых авто и маршрутных такси", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Машины оборудованы полноценным рабочим местом со столом, стулом, защищенным современным ноутбуком и принтером. Также машины укомплектованы необходимыми приборами для проверки состояния транспортных средств: прибором для определения светопропускания стекла, шумомером, измерителем параметров света фар, дымомером и газоанализатором, измерителем люфта руля, комплектом поворотных устройств для фур, а также измерителем остаточной высоты рисунка протектора шин.