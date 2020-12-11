События

11:29 11.12.2020

Нацполиция получила 30 новых машин-техстанций за 60 млн грн в рамках госпрограммы безопасности движения

1 мин читать
Нацполиция получила 30 новых машин-техстанций за 60 млн грн в рамках госпрограммы безопасности движения

Государственное агентство инфраструктурных проектов передало Нацполиции 30 специализированных автомобилей для контроля за соответствием технического состояния транспортных средств в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения.

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры в пятницу, машины-техстанции были созданы на базе автомобиля "Renault Мастер" и могут работать при любых погодных условиях. Их общая стоимость составляет 60 млн грн.

"Новые специальные машины для Нацполиции, переданные в рамках Государственной программы безопасности движения, будут проверять техническое состояние транспортных средств на автодорогах Украины: измерять уровень задымленности, повороты фур, ослепленность фар и вообще может ли автомобиль двигаться дальше. Проверки будут касаться не только грузовиков, но и легковых авто и маршрутных такси", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Машины оборудованы полноценным рабочим местом со столом, стулом, защищенным современным ноутбуком и принтером. Также машины укомплектованы необходимыми приборами для проверки состояния транспортных средств: прибором для определения светопропускания стекла, шумомером, измерителем параметров света фар, дымомером и газоанализатором, измерителем люфта руля, комплектом поворотных устройств для фур, а также измерителем остаточной высоты рисунка протектора шин.

Теги: #нацполиция #техпомощь #машины
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 21.11.2020
Более 1100 уголовных дел открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине

Более 1100 уголовных дел открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине

22:20 20.11.2020
Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

14:05 18.11.2020
Начдепартамента управления имуществом Нацполиции Наумов уволен с сегодняшнего дня – Тракало

Начдепартамента управления имуществом Нацполиции Наумов уволен с сегодняшнего дня – Тракало

11:34 16.11.2020
Клименко: за нарушение карантина "выходного дня" в Украине закрыты 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

Клименко: за нарушение карантина "выходного дня" в Украине закрыты 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

22:11 15.11.2020
Полиция открыла в день голосования 7 уголовных дел и составила 4 админпротокола - Фацевич

Полиция открыла в день голосования 7 уголовных дел и составила 4 админпротокола - Фацевич

22:08 15.11.2020
Полиция открыла в день голосования 7 уголовных производств и составила 4 админпротокола - Фацевич

Полиция открыла в день голосования 7 уголовных производств и составила 4 админпротокола - Фацевич

15:11 14.11.2020
В Нацполицию с сентября поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Нацполицию с сентября поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

15:08 14.11.2020
В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

19:57 05.11.2020
Аваков и посол Канады Галадза обсудили реформирование Нацполиции Украины – МВД

Аваков и посол Канады Галадза обсудили реформирование Нацполиции Украины – МВД

11:37 28.10.2020
Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам Нацполиции

Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам Нацполиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" начали восстанавливать штатную работу после гололеда

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

В Украине за сутки зафиксировали 13514 случаев инфицирования Covid-19

Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе КС с рекомендациями

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

Бывший и.о. главы ГФС Гутенко подозревается в превышении власти и служебных полномочий

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет

Количество заболевших COVID-19 в статистике могло сократиться из-за уменьшения ПЦР-тестов в конце ноября – KSE

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" начали восстанавливать штатную работу после гололеда

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

В Киеве общественный транспорт работает с отклонениями от графика

Более 200 млрд масок поставил Китай странам мира за время пандемии COVID-19

Глава Ferrari подал в отставку после заражения коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА