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09:14 11.12.2020

Глава Ferrari подал в отставку после заражения коронавирусом

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Глава Ferrari подал в отставку после заражения коронавирусом

Главный исполнительный директор итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari NV Луи Камиллери неожиданно ушел в отставку после госпитализации с коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.

Камиллери также вышел из совета директоров Ferrari. Компания сообщила, что временно исполняющим обязанности CEO будет исполнительный председатель совета директоров Джон Элкан.

Помимо этого, Камиллери покинул пост председателя совета директоров Philip Morris International Inc. Его место с мая 2021 года займет нынешний CEO табачной компании Андре Каландзопулос.

Ferrari и Philip Morris в пресс-релизах отметили, что Камиллери принял решение об отставке "по личным обстоятельствам".

По информации источника WSJ, Камиллери уже выписан из больницы и продолжает лечение дома.

Камиллери возглавил Ferrari в 2018 году, после того как CEO компании Серджио Маркионне скончался из-за осложнений, вызванных операцией. Камиллери был председателем и CEO Philip Morris International в 2008-2013 годах. В 2015 году он вошел в совет директоров итальянского автопроизводителя как независимый директор.

Многие представители автомобильной промышленности считали, что Камиллери, который 40 лет проработал в табачной отрасли, будет временным главой Ferrari, однако он начал перемены в Ferrari, отмечает WSJ. Одной из его задач стал переход к производству электромобилей. В своем первом интервью в качестве CEO Ferrari он заявил, что Ferrari выпустит первый полностью электрический автомобиль в 2025-2030 годах. Однако в ноябре текущего года Камиллери отметил, что компания вряд ли на 100% станет производителем электромобилей.

Теги: #ferrari #отставка #глава #коронавирус
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