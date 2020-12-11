Коммунальщики "Киевавтодора" ликвидируют последствия непогоды в столице

Последствия непогоды в Киеве ликвидировали коммунальщики КК "Киевавтодора", сейчас очищены все улицы, продолжается постоянная обработка тротуаров, ступенек и остановок общественного транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сейчас очищено и обработано противогололедными средствами все улицы, провел на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

В КГГА также отметили, что в течение ночи работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника). Кроме того, к борьбе с гололедом привлечены 4 тыс. дворников.

В ведомстве предупреждают киевлян и гостей столицы, что по прогнозу Украинского гидрометцентра утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (И уровень опасности, желтый).

Также в КГГА призвали предпринимателей самостоятельно обрабатывать тротуары возле своих кафе, ресторанов, магазинов и не пренебрегать правилами благоустройства города, выполнив обработку противогололедными средствами