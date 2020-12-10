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22:24 10.12.2020

Блок Кернеса на выборах секретаря Харьковского облсовета поддержит кандидата от Слуги народа

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На первой сессии Харьковского облсовета 8 созыва в пятницу, 11 декабря, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" поддержит кандидата на пост главы облсовета от "Слуги народа" Артура Товмасяна.

"Будущие депутаты Харьковского областного совета от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" будут поддерживать кандидата от "Слуги народа" Артура Товмасяна. Это было единогласно принято на фракции", - сообщил в эфире программы "Тема дня" на телеканале UA: ХАРЬКОВ секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, руководивший избирательной кампанией политсилы.

Он сообщил, что присутствовал на заседании фракции в четверг днем.

"Мы разложили все ситуации, которые должны были быть. Мы приняли решение. Сергей Иванович (Сергей Чернов, глава облсовета нескольких созывов - ИФ) снял свою кандидатуру с рассмотрения", - сказал Терехов.

Он отверг предположение о существовании договоренности, согласно которой "Блок Кернеса" согласился поддержать кандидата на пост главы облсовета от "Слуги народа", поскольку депутаты от СН проголосовали за избрание Терехова секретарем горсовета.

Как сообщалось, ранее "Блок Кернеса - Успешный Харьков "намеревался предложить избрать председателем Харьковского облсовета его нынешнего руководителя Сергея Чернова.

В Харьковский облсовет 8 созыва прошли 5 политических сил. "Блока Кернеса - Успешный Харьков" будет представлен 46 депутатами, ОПЗЖ - 29. "Слуга народа" и "Блока Светличной "Разом" получили по 17 мандатов, а Европейская солидарность - 11.

Теги: #поддержка #украина #слуганарода #кернес
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