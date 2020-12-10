На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет – Госпогранслужба

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда, провели на пункте пропуска "Лужанка" углубленную проверку микроавтобуса "SEAT".

"Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По итогам проведенного осмотра, проведенного с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля были обнаружены сигареты без акцизных марок с пометой "FOR DUTY FREE ONLY".

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено его количество и стоимость.