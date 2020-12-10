События

19:03 10.12.2020

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет – Госпогранслужба

1 мин читать
На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет – Госпогранслужба

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда, провели на пункте пропуска "Лужанка" углубленную проверку микроавтобуса "SEAT".

"Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По итогам проведенного осмотра, проведенного с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля были обнаружены сигареты без акцизных марок с пометой "FOR DUTY FREE ONLY".

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено его количество и стоимость.

Теги: #госпогранслужба #венгрия #дипломат #контрабанда
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 04.12.2020
Госпогранслужба не обнаружила фактов нарушения украинской границы с РФ

Госпогранслужба не обнаружила фактов нарушения украинской границы с РФ

15:39 04.12.2020
В Украину не пустили двух иностранцев, один из которых путешествовал с георгиевской лентой - Госпогранслужба

В Украину не пустили двух иностранцев, один из которых путешествовал с георгиевской лентой - Госпогранслужба

12:33 04.12.2020
Госпогранслужба Украины проверяет участок местности на границе с РФ, где могло произойти нарушение границы

Госпогранслужба Украины проверяет участок местности на границе с РФ, где могло произойти нарушение границы

09:17 04.12.2020
Послы Вышеградской четверки и консул Венгрии ознакомились с функционированием КПВВ в Золотом – Госпогранслужба Украины

Послы Вышеградской четверки и консул Венгрии ознакомились с функционированием КПВВ в Золотом – Госпогранслужба Украины

20:21 02.12.2020
Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

15:46 02.12.2020
Житель Черновицкой области нелегально вез из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря - Госпогранслужба

Житель Черновицкой области нелегально вез из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря - Госпогранслужба

13:58 02.12.2020
Посольство Венгрии: депутаты на Закарпатье спели гимн Украины, затем - национальную молитву, ставшую гимном Венгрии

Посольство Венгрии: депутаты на Закарпатье спели гимн Украины, затем - национальную молитву, ставшую гимном Венгрии

13:38 02.12.2020
Посольство Венгрии: депутаты в с.Сюрте на Закарпатье спели гимн Украины, а потом - национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии

Посольство Венгрии: депутаты в с.Сюрте на Закарпатье спели гимн Украины, а потом - национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии

02:28 02.12.2020
Венгрия просит ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье

Венгрия просит ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье

20:56 01.12.2020
Кулеба назвал безосновательной спекуляцией утверждение о якобы "запугивании" венгров в Закарпатской области

Кулеба назвал безосновательной спекуляцией утверждение о якобы "запугивании" венгров в Закарпатской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

Российские наемники на Донбассе с начала суток 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации

Правительство обновило перечень сырьевых товаров для контроля по принципу "вытянутой руки"

США ввели санкции против 6 компаний из РФ, включая ФК "Ахмат" - документ

Украинская сторона не оставляет надежду провести обмен удерживаемыми лицами до конца года - Резников

Правоохранители задержали членов ОПГ, занимавшихся похищениями людей и вымогательством у предпринимателей

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

При инциденте на финляндской АЭС зафиксирован повышенный уровень радиации на станции, признали в Центре ядерной безопасности страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА