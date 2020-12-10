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13:13 10.12.2020

Минсоцполитики разработало процедуру учета смены субсидиантами поставщика газа

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Минсоцполитики разработало процедуру учета смены субсидиантами поставщика газа

Минсоцполитики совместно с госпредприятием "ИВЦ Минсоцполитики" разработало файл обмена, в который поставщики газа должны включать перешедших к ним на обслуживание льготников и субсидиантов и присылать его органам социальной защиты населения.

"Своевременное предоставление газоснабжающими компаниями информации органам социальной защиты населения об изменении получателем субсидии/льготником исполнителя коммунальной услуги обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг", – отмечается в сообщении на сайте Минсоцполитики.

Согласно ему, соответствующая информация должна предоставляться поставщиками услуг органам социальной защиты населения исключительно по новым абонентам до 20 числа каждого месяца.

Министерство отметило, что действующий порядок ежемесячного обмена информацией между структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения и исполнителями коммунальных услуг о размере цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по льготникам/получателям жилищной субсидии остался без изменений.

Минсоцполитики напомнило, что бытовые потребители с 1 августа получили возможность сменить поставщика газа.

Теги: #минсоцполитики #газ #льготники #поставщики
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