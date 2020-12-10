Сытник надеется, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник поясняет закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.

"Я надеюсь, что время покажет, что Вы ошибаетесь. Насколько я знаю позицию Максима (и.о. руководителя САП Максима Грищука – ИФ) и других прокуроров, то все настроены принимать законные решения", - сказал Сытник в эфире 24 канала в среду вечером, отвечая на вопрос о том, означает ли ситуация со сменой группы прокуроров в деле о незаконном присвоении имущества Нацгвардии, что подозрения в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова не будет.

Сытник напомнил, что в отношении одного из фигурантов уже избрана мера пресечения и обоснованность подозрения подтверждена судом.

Комментируя информацию о том, что антикоррупционные органы якобы засекретили расследование дела, чтобы на показания Микитася на бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана не повлиял Офис генпрокурора, Сытник сказал: "Фактически нет понятия засекретить дело. Есть тайна досудебного расследования, и прокурор и детектив решают, в каком объеме эту тайну раскрывать".

"… есть ситуация, которую надо доработать, чтобы не было манипуляций и спекуляций – это все-таки топ-чиновники бывшие и действующие… мы сами еще до конца не уверены, какие там будут окончательные решения. Мы все это делаем в закрытом режиме, чтобы не мешать детективам и прокурорам работать", - рассказал Сытник.