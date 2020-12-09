Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического образования) со специфическими условиями обучения", который Верховная Рада приняла 5 ноября, сообщает Офис президента.

Документ регулирует организацию профессиональной подготовки специалистов для Национальной полиции, в частности патрульной полиции.

"Согласно закону "О Национальной полиции Украины", профессиональное обучение полицейских осуществляется не на базе учебных заведений, а на базе учреждений обеспечения. Хотя фактически эти заведения предоставляют профессионально-техническое образование, ведь имеют лицензии на подготовку по профессии полицейского и выдают дипломы квалифицированного рабочего. Закон, который подписал президент, устраняет это противоречие", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

В частности, документ закрепляет определение учреждения профессионального (профессионально-технического образования) со специфическими условиями обучения, регламентирует организацию образовательного процесса в таком заведении образования, правовой статус соискателей профессионального образования со специфическими условиями обучения, педагогических работников таких учреждений, устанавливает гарантии их деятельности.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.