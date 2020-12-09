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19:17 09.12.2020

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

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Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Израиль планирует отправить на Луну через четыре года новый космический аппарат - Beresheet 2 ("Берешит 2"), сообщил президент страны Реувен Ривлин.

"Мы надеемся успешно отправить на Луну три космических аппарата", - сказал он, выступая на презентации проекта.

Beresheet 2 будет состоять из орбитального аппарата и двух посадочных модулей.

Первый израильский зонд, стартовавший к Луне с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9, при попытке посадки в апреле 2019 года разбился из-за преждевременного отключения двигателей.

Вместе с некоммерческой компанией-разработчиком аппарата SpaceIL партнерами проекта выступают компания Israel Aerospace Industries, министерство науки и национальное космическое агентство.

Теги: #луна #космический_аппарат #израиль
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