Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

С 2020 года украинские полицейские обнаружили более 14 тысяч коррупционных правонарушений, по факту которых сообщено о подозрении 2821 служащему, сообщает в среду пресс-служба Нацполиции Украины.

"В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полицейские направили уголовные производства по совершенными 3180 криминальными коррупционными правонарушениями. Из них 176 были совершены в составе организованной группы и преступной организации. Сумма ущерба составляет более 2 млрд грн. Сейчас обеспечено возмещение ущерба на сумму 774,5 миллиона грн", - говорится в обнародованной информации.

Среди уголовных коррупционных правонарушений, расследование которых уже закончено, 563 - совершены в бюджетной сфере. Также 224 коррупционных правонарушения - в финансово-кредитной системе, 109 - в сфере земельных отношений, 77 - в банковской системе, 76 - в сфере транспорта, 62 - в сфере здравоохранения и тому подобное.

Сейчас следователи полиции уже закончили расследование в 1594 фактах коррупционных правонарушений по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в 193 - по ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, 168 - по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК и других.

Также непосредственно Департаментом стратегических расследований Нацполиции и его территориальными подразделениями задокументировано 475 фактов получения неправомерной выгоды, из которых 184 факта с суммой более 10 тыс. грн, 100 - с суммой свыше 30 тыс. грн и 60 - свыше 100 тыс. грн.

"По этим фактам уже сообщено о подозрении 334 лицам. В том числе 29 должностным лицам городских советов, 5 должностным лицам ОГА, 4 должностным лицам областных советов, 7 городским головам и их заместителям, 6 должностным лицам РГА и 27 председателям сельских советов. Общая сумма задокументированных взяток составила 29,6 миллиона грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году Национальная полиция направила на рассмотрение суда более 11 тыс. протоколов о коррупции. Из них более 8,3 тысячи уже рассмотрено, на правонарушителей наложено штрафов на 4,7млн грн.

Правонарушения разоблачены сотрудниками Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления и других подразделений Национальной полиции Украины в рамках мероприятий, направленных на противодействие организованным группам и преступным организациям в органах государственной власти и местного самоуправления, мероприятий по ликвидации преступных схем, направленных на легализацию доходов, полученных в результате преступной деятельности организованных групп и преступных организаций.