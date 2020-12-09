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19:03 09.12.2020

Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

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Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

Власти Канады разрешили применять для иммунизации населения вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech против коронавируса COVID-19, сообщили в среду в Минздраве Канады.

"Минздрав Канады получил заявку от Pfizer 9 октября 2020 года, и после всеобъемлющего независимого рассмотрения данных от Pfizer Минздрав Канады пришел к выводу, что вакцина Pfizer-BioNTech соответствует обязательным требованиям ведомства - для использования в Канаде - в плане безопасности, эффективности и качества", - говорится в пресс-релизе министерства.

В ведомстве заверили, что жители Канады могут быть уверены в надежности процесса оценки препарата. В министерстве отметили, что согласно условиям одобрения вакцины, ее разработчики продолжают предоставлять информацию о препарате канадским властям.

По информации телеканала CBS, в минувший понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что до конца 2020 года к старту кампании по вакцинации будут готовы 249 тыс. доз препарата Pfizer и BioNTech. Вакцина, первым делом, поступит в наиболее пострадавшие от COVID-19 провинции - Альберту, Манитобу Онтарио и Квебек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили 430 тыс. 925 случаев заражения коронавирусом. 12 тыс. 895 инфицированных скончались, а 346 тыс. 124 выздоровели.

Теги: #коронавирус #канада #вакцина
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