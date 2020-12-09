События

15:06 09.12.2020

У нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за автомобиля

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У нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за автомобиля

Конфликт между народным депутатом Александром Юрченко (внефракционный) и местными жителями произошел в Голосеевском районе Киева в среду, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

"На месте работают правоохранители, устанавливают обстоятельства события. По линии 102 поступила информация не об избиении депутата, а о хулиганских действиях", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Голосеевском районном управлении полиции Киева.

В то же время источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что конфликт между Юрченко и двумя мужчинами произошел из-за того, что депутат не смог проехать на своем автомобиле, между ним и двумя мужчинами произошла словесная перепалка, избиения не было.

"Скорее всего, инцидент исчерпан, разобрались на месте", - допустил собеседник агентства

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Юрченко в Киеве якобы избили неизвестные, после чего сбежали.

Теги: #киев #инцидент #нардеп
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