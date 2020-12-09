События

13:52 09.12.2020

Пожар в полтавском кинотеатре ликвидирован, обнаружен погибший – ГСЧС

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Пожар в полтавском кинотеатре ликвидирован, обнаружен погибший – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о полной ликвидации продолжавшегося с ночи пожара в кинотеатре им.Котляревского в Полтаве и подтверждает информацию о гибели одного человека.

"В 13:06 пожар в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывшего кинотеатра) ликвидован. Во время тушения пожара обнаружено тело одного человека. Обстоятельства гибели и данные о личности устанавливаются", - сообщается в Телеграм-канале ГСЧС.

Сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул.Соборности в центре Полтавы, поступил спасателям в 4:30. Огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра.

К тушению были привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Во время ликвидации пожара обрушилась кровля здания. В 9:15 пожар был локализован.

Позже СМИ сообщили об обнаружении сильно обгоревшего тела в здании кинотеатра.

Кинотеатр им.Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.

Теги: #кинотеатр #пожар #полтава
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