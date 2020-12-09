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12:56 09.12.2020

Илон Маск сообщил о переезде в Техас

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Илон Маск сообщил о переезде в Техас

Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск перебрался в Техас, пополнив, таким образом, список известных топ-менеджеров, уехавших из Калифорнии в период пандемии COVID-19.

Такое решение он объяснил в интервью газете The Wall Street Journal, в частности, тем, что в этом штате строится второе американское предприятие Tesla, которое, как ожидается, начнет выпуск автомобилей в следующем году. Другая компания Маска - SpaceX - также имеет операции в Техасе, в связи с чем, он проводит много времени в этом штате.

Маск не уточнил, куда именно он переехал, и купил ли он недвижимость в Техасе.

Компании 49-летнего Маска остаются в Калифорнии, и другие технологические фирмы расширяют присутствие в этом штате. Однако решение главы Tesla уехать из Калифорнии является еще одним сигналом растущего недовольства, особенно среди молодых и успешных IT-специалистов, высокой стоимостью жизни в штате, нехваткой доступной недвижимости, а также загруженностью дорог.

Штаб-квартиры компаний Маска Tesla и SpaceX находятся в Калифорнии - в Пало-Альто и Лос-Анджелесе. Также в этом штате находится завод по производству автомобилей Tesla.

Переезд в Техас имеет и персональные преимущества для Маска, который в текущем году поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира: в этом штате не взимается налог на доходы физических лиц, в то время как в Калифорнии он является одним из самых высоких в стране для состоятельных людей. Еще в октябре он подал документы на перевод его личных финансов в техасский Остин из Калифорнии.

В интервью WSJ Маск заявил, что Калифорния "слишком расслабилась" в своем статусе экономического лидера и стала менее привлекательной для него.

Он сравнил штат со спортивной командой, долгое время одерживавшей победы. Такие команды "обычно становятся несколько расслабленными, несколько избалованными, и тогда они больше не могут выигрывать чемпионаты", сказал Маск.

"Калифорния одерживала победы долгое время, и теперь воспринимает их как само собой разумеющееся", - считает он.

Весной этого года у Маска были серьезные разногласия с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом относительно введенных в штате карантинных мер. Тогда Ньюсом говорил в интервью CNBC, что "не беспокоится о том, что Илон может покинуть штат в ближайшем будущем". "Возможно, мы не являемся самым дешевым местом для ведения бизнеса, но мы лучшее место для ведения бизнеса", - говорит тогда Ньюсом.

Топ-менеджеры и сотрудники многих компаний Кремниевой долины покидают область залива Сан-Франциско, перебираясь в регионы с более дешевым жильем, поскольку вынуждены работать удаленно в период пандемии коронавируса. На прошлой неделе Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) заявила, что планирует перенести штаб-квартиру в Техас.

Palantir Technologies Inc., основанная в 2003 году, ранее в этом году перенесла штаб-квартиру из Пало-Альто в Денвер. Глава компании Алекс Карп объяснил такое решение тем, что Кремниевая долина, по его мнению, оказалась "оторванной от принципов и потребностей американского общества".

По словам Маска, Кремниевая долина "имеет слишком большое влияние в мире", однако он считает, что это влияние будет уменьшаться.

Теги: #техас #илон_маск #переезд
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