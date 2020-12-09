В охваченном пожаром кинотеатре в Полтаве нашли тело погибшего – СМИ

Спасатели обнаружили тело погибшего в здании кинотеатра им.Котляревского в Полтаве, где с ночи продолжается ликвидация пожара, сообщают местные СМИ.

"По последним данным, спасатели нашли на втором этаже сильно обгоревшее тело человека", - пишет издание 0532.ua.

Эту же информацию подтверждает сайт Kolo.News со ссылкой на представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Только что мы получили сообщение, что в здании нашли труп, погиб человек. Пока не могу сказать, это мужчина или женщина", - сказала в комментарии изданию пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул.Соборности в центре Полтавы, поступил спасателям в 4:30. Огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра.

К тушению были привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Во время ликвидации пожара обрушилась кровля здания. В 9:15 пожар был локализован.

Кинотеатр им.Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.