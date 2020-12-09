События

08:24 09.12.2020

Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

1 мин читать
Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявили, что новое предложение Белого дома по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19 является "неприемлемым".

"Предложение президента начинается с сокращения выплат по безработице, которые обсуждаются членами двух партий палаты представителей и сената, с $180 до 40 млрд. Это неприемлемо", - говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера, опубликованном на сайте спикера.

Они отмечают, что предложение также не должно препятствовать двухпартийным переговорам в Конгрессе.

"Члены палаты представителей и Сената вели добросовестные переговоры и продолжают добиваться прогресса. Двухпартийные переговоры - лучшая надежда на двухпартийное решение", - добавили законодатели.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что предложил спикеру Пелоси потратить на пакет мер поддержки от COVID-19 порядка $916 млрд. Он добавил, что рассмотрел это предложение с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом.

Решение о принятии мер по поддержке экономики в условиях пандемии должно быть принято до 31 декабря. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более $3 трлн.

Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса в обеих партиях согласны с тем, что еще один раунд экономической помощи необходим для поддержки экономики страны, но не могут сойтись на сумме необходимых средств.

Теги: #сша #демократы #меры #экономика
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:08 09.12.2020
Республиканцы заблокировали резолюцию с признанием Байдена победителем президентских выборов

Республиканцы заблокировали резолюцию с признанием Байдена победителем президентских выборов

03:22 09.12.2020
Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

02:18 09.12.2020
В Палате представителей США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

В Палате представителей США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

23:17 08.12.2020
Трамп заявил о приоритетной вакцинации от коронавируса граждан США

Трамп заявил о приоритетной вакцинации от коронавируса граждан США

19:13 08.12.2020
Вакцина Pfizer разрабатывалась с соблюдением всех мер безопасности - исполнительный директор

Вакцина Pfizer разрабатывалась с соблюдением всех мер безопасности - исполнительный директор

10:12 08.12.2020
Степанов попросил временно поверенную в делах США о приоритетном получении вакцины от COVID-19

Степанов попросил временно поверенную в делах США о приоритетном получении вакцины от COVID-19

09:40 08.12.2020
Ситуация с COVID-19 в США после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - эксперт

Ситуация с COVID-19 в США после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - эксперт

07:17 08.12.2020
Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

06:54 08.12.2020
Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

02:39 08.12.2020
В США вакцину от COVID-19 в первую очередь получат жители страны

В США вакцину от COVID-19 в первую очередь получат жители страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 12 585 случаев инфицирования Covid-19

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

В Украине за сутки зафиксировали 10811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Международные партнеры должны участвовать в процессе полной перезагрузки судебной системы Украины – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС удовлетворены согласием Лондона внести изменения в законопроект о внутреннем рынке

В Украине за сутки зафиксировали 12 585 случаев инфицирования Covid-19

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Число заражений COVID-19 в мире превысило 68,2 млн, жертв вируса -1,55 млн

ЕС усовершенствует систему выдачи шенгенских виз и видов на жительство в странах союза

На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю

На Харьковщине прокуратура через суд добилась отмены закупок дизтоплива для "скорых" по сокращенной процедуре

Украинского посла в Нидерландах избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021

Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Гройсман: Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной, ведь это вопрос национальной безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА