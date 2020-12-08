В зоопарке Барселоны коронавирусом заразились четыре льва

Власти Испании расследуют четыре случая заражения коронавирусом среди львов в зоопарке Барселоны, пишут европейские СМИ.

"Львам оказали ветеринарную помощь в соответствии с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкий грипп, им дали противовоспалительные средства и поместили под наблюдение, животные реагируют (на лечение - ИФ) хорошо", - приводят СМИ заявление зоопарка Барселоны.

Коронавирус обнаружили у трех 16-летних львиц и одного четырехлетнего льва. Им сделали ПЦР-тесты после того, как один из смотрителей заметил у них симптомы заболевания. Другие животные не контактировали со львами, зоопарк открыт для посетителей. Кроме львов, заразились еще двое сотрудников зоопарка.

Власти расследуют, как произошло заражение львов. Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из нью-йоркского зоопарка, где в апреле коронавирус нашли у четырех тигров и троих львов.