Минобороны предлагает журналисту Бутусову занять одну из должностей

В Министерстве обороны Украины предлагают украинскому журналисту, главному редактору интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову занять одну из должностей в министерстве по направлению, на котором сконцентрировано его профессиональное внимание.

"Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики. Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать стоимость своих знаний и слов", - говорится в сообщении на странице Минобороны в соцсети Фейсбук во вторник.

В министерстве пояснили свое предложение тем, что Бутусов является "одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны Украины".

"Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения", - добавили в Минобороны.