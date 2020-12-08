Морозная погода к четвергу начнет сменяться более теплым воздухом

В ближайшие сутки большая часть территории Украины останется в холодной воздушной массе, а погоду без существенных осадков будет определять гребень восточного антициклона, но уже послезавтра с Западной Европы начнет перемещаться влажный и более теплый воздух, хотя будет ветрено, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В среду, 9 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь в Одесской, Херсонской областях и Крыму местами небольшой дождь со снегом, кое-где гололед. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в западных и южных областях 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в Закарпатской, Одесской областях и Крыму 2-7° тепла.

В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 декабря самая высокая температура днем была 8,5 в 1944, 1960г., самая низкая ночью -18,4 в 1945г.

В четверг, 10 декабря, на Правобережье мокрый снег и дождь, кое-где гололёд; на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме крайнего запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на востоке и северо-востоке 7-11° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в западных и южных областях 2-7° тепла, на юге Одесской области 7-12°.

В Киеве – ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.