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12:06 08.12.2020

КС возобновил заседания почти в полном составе

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КС возобновил заседания почти в полном составе

Судьи Конституционного суда Украины приступили к работе после длительного перерыва в заседаниях, вызванного коронавирусной инфекцией.

"8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни" - ИФ)", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КС во вторник.

Также отметили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.

"Все заседания проводятся в закрытой части. О результатах их рассмотрения будет проинформировано на официальном веб-сайте суда", - отметили в пресс-службе.

В то же время источник в КС сообщил агентству, что из 15 судей КС на пленарном заседании во вторник присутствует 14.

"Это свидетельствует о том, что кто-то умышленно разгонял информацию о блокировании работы и демарше судей. Все они болели, а теперь вышли на работу", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 12 ноября информированный источник в суде сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного суда Украины в том, что часть судей находится на самоизоляции либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19. "Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты – это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на самоизоляции, в частности, - председатель КС, часть судей, у некоторых уже подтвержден диагноз COVID-19. "Большинство судей из действующего состава либо болеет, либо ожидает результатов тестов, поскольку у них есть симптомы коронавируса", - добавил источник. По информации собеседника агентства, в ближайшее время, вероятнее всего, заседания Большой палаты планироваться не будут.

В свою очередь, судья КС Игорь Слиденко сказал агентству "Интерфакс-Украина": "В последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник (9 ноября - ИФ). Мне достоверно известно о двух случаях COVID среди судей Конституционного суда".

Теги: #работа #кс
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