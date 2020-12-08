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10:46 08.12.2020

Воздушные силы ВСУ получили еще один модернизированный истребитель МИГ-29МУ1

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Воздушные силы ВСУ получили еще один модернизированный истребитель МИГ-29МУ1

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1, 7 декабря самолет прибыл из Львова в места дислокации подразделения Воздушных сил ВСУ.

"Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем", - сообщает во вторник пресс-служба "Укроборонпрома".

Согласно информации, МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

"В общем модернизация до уровня МиГ-29МУ1 направлена на значительное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя МиГ-29", - подытожили в "Укроборонпроме".

Теги: #модернизация #укроборонпром #истребитель
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