Германия выделит €1 млн на поддержку реформ в Украине

Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриелла Баттани-Драґони 7 декабря подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европа, в частности, Германия выделяет 1 млн евро, сообщает посольство ФРГ в Киеве.

"На посту председателя комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на поддержку Плана.

В посольстве отметили, что "План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг." - это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти, направленный на сопровождение Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и в поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.