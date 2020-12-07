Мэр Львова заболел Covid-19

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на заболевание Covid-19.

"Положительный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться", - написал Садовой в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

По его словам, анализы он сдал после того, как в воскресенье почувствовал незначительную слабость и першение в горле. "Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - написал мэр Львова.

"Пока я на изоляции, город будет работать без остановки, потому что во Львове работают лучшие менеджеры. О такой команде и поддержке можно только мечтать", - добавил Садовой.

27 октября мэр Львова сообщил, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, у него был отрицательный тест.