В Южной Корее задействуют военных для ускорения тестирования населения на COVID-19

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник распорядился задействовать военных для осуществления более широкой кампании по тестированию населения на коронавирус COVID-19, сообщает агентство "Ренхап".

По словам лидера страны, в частности, пункты забора анализов должны увеличить часы работы и функционировать в ночное время, чтобы жители страны могли в удобное для них время прийти на тестирование.

Он также поручил сделать доступной возможность сдачи анализа, не выходя из машины.

Мун Чжэ Ин поручил задействовать "каждый доступный ресурс" для отслеживания распространения коронавируса в стране.

За сутки в Южной Корее выявили 615 случаев заражения COVID-19. Днем ранее в стране также выявили рекордный с марта для страны показатель - 631 случай.

В воскресенье власти страны ужесточили меры по социальному дистанцированию в Сеуле и его окрестностях. Ограничения будут действовать до конца декабря.

За время пандемии в Южной Корее зарегистрировано свыше 38 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 540 человек скончались.