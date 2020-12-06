"Укрпошта" предупредила клиентов о мошеннической рассылке по уплате пошлины на международные отправления

АО "Укрпошта" сообщило, что не имеет отношения к мошенническим рассылкам, в которых от клиентов требуют оплатить пошлину на международные отправления.

"Появилась неприятная информация о мошеннических действиях от шимени "Укрпошты". Часть клиентов получила e-mail рассылку с требованием оплатить 2:15 пошлины (2,15% таможенной стоимости товара - ИФ) на международное отправление. "Укрпошта" не делает подобных рассылок и не требует оставлять данные ваших банковских карт", - говорится в сообщении "Укрпошты" на странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Также дается рекомендация удалить такое письмо, проигнорировать и ни в коем случае не делать то, что там указано.

"Укрпошта" почеркнула, что работает над определением источника рассылок, чтобы как можно скорее прекратить эту преступную деятельность.