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10:44 06.12.2020

Разумков высказывается за увеличение финансирования на оборону и безопасность в госбюджете-2021

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Разумков высказывается за увеличение финансирования на оборону и безопасность в госбюджете-2021

Верховная Рада сделает все, чтобы в проекте госбюджета на 2021 год увеличить финансирование украинской армии, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Мы находимся в непростой ситуации сегодня: и COVID-19, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис извне на международной арене, но тем не менее, мы даже при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти, и обращались с этим и в Министерство финансов, дополнительные  средства... То, что будет от нас зависеть, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Спикер напомнил,  что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено.

"Меня также это волнует, потому что я убежден, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону. И именно это закреплено в нашей военной доктрине… Расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (ВВП – ИФ)", – отметил Разумков.

Теги: #бюджет #оборона
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