В Украине не будет черного рынка вакцины от COVID-19 – Ляшко

В Украине не будет черного рынка вакцины от COVID-19, прогнозирует главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть, все вакцины должны отслеживаться", – сказал он журналистам в субботу.

Ляшко также отметил, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

"Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат", – сказал он.

Вместе с тем, Ляшко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, который будет учитывать как бесплатное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз).

"Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать не просто. К тому же вакцина сразу не придет",- сказал он.

Ляшко сообщил, что сценарии вакцинирования разрабатываются с учетом температурных требований к хранению и транспортировке вакцин. В частности, изучаются сценарии, предусматривающие температурный режим ниже минус 70 градусов, температурный режим ниже минус 20 градусов и режим от минус 2 до плюс 8 градусов Цельсия.

"Мы сейчас сейчас изучаем возможности, сколько вакцины может прийти в Украину, и сколько мы можем принять. Джля этого мы иузчаем возможности складов национальных и всех частных структур, сколько мы можем принять, завезти и поставить в холодильник",- сказал он.

Ляшко отметил, что "к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации".

Он сообщил, что вакцинироваться от COVID-19, в первую очередь, будут более 402 тыс. медработников, в том числе, принимающих участие в лечении пациентов с COVID-19, во вторую очередь, вакцинироваться будут военнослужащие, принимающие участие в ООС (около 41 тыс. человек), работники социальной сферы и соцработники (156,871 тыс. человек), лица, проживающие в заведениях по оказанию долгосрочного ухода и поддержки, а также работники таких заведений (около 136, 353 тыс. человек), люди старше 60 лет (9,987 млн человек), учителя и работники образования ( более 1,428 млн человек), работники критично важных структур госбезопасности, в том числе служащие госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, вооруженных сил, МВД (всего более 57-тыс. человек), лица, находящиеся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, а также работники этих учреждений (65,839 тыс. человек), лица от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, находящиеся в группах риска относительно развития осложнений COVID-19 (более 6,37 млн человек), а также другие лица, находящиеся в группах риска (1,716 млн человек).

При этом Ляшко уверен, что Украине хватит ресурсов для проведения вакцинации от COVID-19 с учетом заложенных в проекте госбюджета 2,6 млрд грн, а также кредитных ресурсов международных банков - $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $75млн Всемирного банка.