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21:03 05.12.2020

Землетрясение произошло в 57 километрах от Тбилиси

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Землетрясение произошло в 57 километрах от Тбилиси

Землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу вечером на юго-востоке Грузии, в 57 километрах от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 21:33 по тбилисскому времени (19:33 по Киеву) в регионе Квемо Картли в 15 км к западу от райцентра Дманиси, близ села Мамишлари.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 12 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Теги: #грузия #землетрясение
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