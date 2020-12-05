В Молдове в третий раз на этой неделе регистрируется антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В субботу в Молдове зарегистрирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - 1 728 случаев за один день. Об этом сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 3 932 тестов, в том числе 3 549 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1 728 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 115 557", - отмечается в сообщении.

Прежний антирекорд по количеству случаев был зарегистрирован в четверг - 1727 случаев, а до этого - в среду 1 717 случаев за один день.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений в субботу были выписаны 1330 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 99 606 человек.

В то же время, за последние сутки скончались 19 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2 403 человек.

Число активных случаев коронавируса в республике составляет 13 548. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализированы 3 725 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 269 находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе 54 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 8 088 человек с легкими формами COVID-19, а 30 283 человека - под наблюдением семейного врача.

Как сообщал "Интерфакс", на период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На это время запрещены все развлекательные мероприятия, закрыты дискотеки, ночные клубы, караоке и т.д. Рестораны, бары, кафе работают только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт также работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.