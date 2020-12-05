События

18:59 05.12.2020

Киев готов увеличить взносы в операции НАТО и направить допсилы для работы в структурах Альянса

1 мин читать
Киев готов увеличить взносы в операции НАТО и направить допсилы для работы в структурах Альянса

Киев готов увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы с целью получить в будущем статус полноправного члена, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы готовы увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы", – цитирует министра правительственная газета "Урядовый курьер" в субботу.

По словам Тарана, обозначенные шаги "должны сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправного членства в Организации Североатлантического договора".

Министр отметил, что Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году. Таран проинформировал, что говорил об этом во время встречи с Чрезвычайными и Полномочными послами и военными атташе государств-членов, аккредитованными в Украине.

"Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", – подчеркнул министр.

Теги: #сотрудничество #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 04.12.2020
Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

16:44 04.12.2020
Шмыгаль рассчитывает на ратификацию Соглашения о политсотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией до конца года

Шмыгаль рассчитывает на ратификацию Соглашения о политсотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией до конца года

11:36 03.12.2020
Украина готова увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО - Таран

Украина готова увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО - Таран

20:50 02.12.2020
Кулеба: Мы хотим больше взаимодействия с НАТО, в том числе больше учений НАТО в Украине

Кулеба: Мы хотим больше взаимодействия с НАТО, в том числе больше учений НАТО в Украине

20:49 02.12.2020
НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

20:21 02.12.2020
Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

23:52 01.12.2020
Украина и Австралия обсудили возможности выхода украинской продукции на австралийский рынок, а также привлечение австралийских инвестиций и технологий в страну

Украина и Австралия обсудили возможности выхода украинской продукции на австралийский рынок, а также привлечение австралийских инвестиций и технологий в страну

13:37 01.12.2020
Украина намерена получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году – Таран

Украина намерена получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году – Таран

09:51 01.12.2020
Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

21:59 30.11.2020
Шмыгаль и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

Шмыгаль и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Кабмин 9 декабря примет решение о дате введения локдауна в январе - Ляшко

Благодаря волонтерам была построена современная украинская армия - Зеленский

Украина призвала мир усилить давление на РФ – МИД по случаю 26-летия Будапештского меморандума

За сутки в Украине зафиксировано 13825 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14724 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

В Молдове в третий раз на этой неделе регистрируется антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Кличко сообщил, где можно купить книгу с его цитатами

Кабмин 9 декабря примет решение о дате введения локдауна в январе - Ляшко

Гражданина Чехии приговорили к 3 годам тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне т.н. "ДНР"

Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

SpaceX откладывает запуск грузового корабля Cargo Dragon

Благодаря волонтерам была построена современная украинская армия - Зеленский

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве киевского музыканта

15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА