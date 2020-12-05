Киев готов увеличить взносы в операции НАТО и направить допсилы для работы в структурах Альянса

Киев готов увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы с целью получить в будущем статус полноправного члена, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы готовы увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы", – цитирует министра правительственная газета "Урядовый курьер" в субботу.

По словам Тарана, обозначенные шаги "должны сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправного членства в Организации Североатлантического договора".

Министр отметил, что Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году. Таран проинформировал, что говорил об этом во время встречи с Чрезвычайными и Полномочными послами и военными атташе государств-членов, аккредитованными в Украине.

"Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", – подчеркнул министр.